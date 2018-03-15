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Савченко отметилась очередным громким заявлением

2009 Читати новину українською
Савченко отметилась очередным громким заявлением
Савченко отметилась очередным громким заявлением / maidan.org.ua

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

Такое заявление она сделала после того, как вышла из здания Службы безопасности Украины после допроса.

"Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа. Я призываю украинцев, если вы понимаете, что происходит, если вы понимаете, что если сейчас не отстоите право на свою жизнь, право на свою волю, то дальше вы будете жить хуже, чем при террористическом тоталитарном режиме в России", – заявила Савченко.

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Она добавила, что никогда не призывала украинцев выходить на "майданы", и никогда не хотела кровопролития простого народа.

Поскольку "к власти добраться всегда тяжело", Надежда Савченко обратилась к военным Вооруженных сил Украины, намекнув, что военный переворот в Украине – достаточно ожидаемое и правильное событие.

Добавим, это не первое громкое заявление Савченко 15 марта – во время брифинга она обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.

В Четверг, 15 марта, в Верховную Раду переданы представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко Вооруженные Силы Украины Скандал
Источник: 24 Канал
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