Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", – Савченко

Глава Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане во время Революции Достоинства.

Такое заявление сделала на брифинге внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала на Майдан синяя машина, как из нее выходили люди с оружием. Эти люди сейчас в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", – заявила Савченко.

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Политик убеждена, что Евромайдан в Украине организовали при поддержке "западного цивилизованного мира", Россия здесь ни при чем.

Горбатюку (прокурор ГПУ, который ведет дело расстрелов на Майдане, – "24") связали руки и ноги. Лично я ему давала показания о том, что Луценко лично призвал народ к перевороту и лично со сцены Майдана обещал, что людям дадут оружие,

– уверяет нардеп.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.

В Четверг, 15 марта, в Верховную Раду переданы представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.