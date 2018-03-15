Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна", – Савченко

Голова Верховної Ради Андрій Парубій організовував снайперів, які розстрілювали людей на Майдані під час Революції Гідності.

Таку заяву зробила на брифінгу позафракційний народний депутат Надія Савченко.

"Я говорила в показаннях, що бачила, як під'їжджала на Майдан синя машина, як з неї виходили люди зі зброєю. Ці люди зараз є в парламенті. Я бачила, як Парубій заводив снайперів в готель "Україна", – заявила Савченко.

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Політик переконана, що Євромайдан в Україні організували за підтримки "західного цивілізованого світу", Росія тут ні до чого.

Горбатюку (прокурор ГПУ, який веде справу розстрілів на Майдані, – "24") зв'язали руки і ноги. Особисто я йому давала свідчення, про те, що Луценко особисто закликав народ до перевороту і особисто зі сцени Майдану обіцяв, що людям дадуть зброю,

– запевняє нардеп.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.



В четвер, 15 березня, до Верховної Ради передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.