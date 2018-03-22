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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео

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Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

Генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Верховної Ради продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу. Дивіться пряму трансляцію з Верховної Ради.

Відповідні відео Луценко показав депутатам, доповідаючи перед голосуванням за зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт.

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Зняття недоторканності з Надії Савченко

Рада розглядає подання на зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт. Луценко покаже відеодокази підготовки теракту. Дякуємо за трансляцію Радіо Свобода

Опубліковано 24 Канал 22 березень 2018 р.

Раніше на засіданні регламентного комітету Савченко підтвердила, що наведені Луценком факти є правдивими. Однак нардеп стверджує, що ніякого теракту не планувала, а просто хотіла налякати владу. А перевезення зброї з окупованих територій – це була "військова операція за участю волонтерів".

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Надія Савченко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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