Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео

Генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Верховної Ради продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу. Дивіться пряму трансляцію з Верховної Ради.

Відповідні відео Луценко показав депутатам, доповідаючи перед голосуванням за зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт.

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Луценко показав докази, що Савченко готувала держпереворот: дивіться відео

Зняття недоторканності з Надії Савченко Рада розглядає подання на зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт. Луценко покаже відеодокази підготовки теракту. Дякуємо за трансляцію Радіо Свобода Опубліковано 24 Канал 22 березень 2018 р.

Раніше на засіданні регламентного комітету Савченко підтвердила, що наведені Луценком факти є правдивими. Однак нардеп стверджує, що ніякого теракту не планувала, а просто хотіла налякати владу. А перевезення зброї з окупованих територій – це була "військова операція за участю волонтерів".