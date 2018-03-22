Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео
Генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Верховної Ради продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу. Дивіться пряму трансляцію з Верховної Ради.
Відповідні відео Луценко показав депутатам, доповідаючи перед голосуванням за зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт.
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Луценко показав докази, що Савченко готувала держпереворот: дивіться відео
Раніше на засіданні регламентного комітету Савченко підтвердила, що наведені Луценком факти є правдивими. Однак нардеп стверджує, що ніякого теракту не планувала, а просто хотіла налякати владу. А перевезення зброї з окупованих територій – це була "військова операція за участю волонтерів".