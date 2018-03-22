Как Савченко готовила теракт: Луценко показал видео
Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Верховной Рады продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Смотрите прямую трансляцию из Верховной Рады.
Соответствующие видео Луценко показал депутатам, докладывая перед голосованием за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, ее задержание и арест.
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Луценко показал доказательства, Савченко готовила госпереворот: смотрите видео
Ранее на заседании регламентного комитета Савченко подтвердила, что приведенные Луценко факты являются правдивыми. Однако нардеп утверждает, что никакого теракта не планировала, а просто хотела напугать власть. А перевозки оружия с оккупированных территорий – это была "военная операция с участием волонтеров".