Как Савченко готовила теракт: Луценко показал видео

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Верховной Рады продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Смотрите прямую трансляцию из Верховной Рады.

Соответствующие видео Луценко показал депутатам, докладывая перед голосованием за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, ее задержание и арест.

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Луценко показал доказательства, Савченко готовила госпереворот: смотрите видео

Зняття недоторканності з Надії Савченко Рада розглядає подання на зняття недоторканності з Надії Савченко, її затримання та арешт. Луценко покаже відеодокази підготовки теракту. Дякуємо за трансляцію Радіо Свобода Опубліковано 24 Канал 22 березень 2018 р.

Ранее на заседании регламентного комитета Савченко подтвердила, что приведенные Луценко факты являются правдивыми. Однако нардеп утверждает, что никакого теракта не планировала, а просто хотела напугать власть. А перевозки оружия с оккупированных территорий – это была "военная операция с участием волонтеров".