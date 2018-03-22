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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

"Я хотіла налякати Вас": Савченко до Луценка

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Савченко звернулася до Луценка
Савченко звернулася до Луценка / Фото з вільних мереж

Позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що готувала фейковий теракт у Верховній Раді, щоб налякати українських політиків та "сколихнути Україну". З цими словами політик звернулася до генпрокурора Юрія Луценка під час засідання регламентного комітету парламенту, який повинен розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

"Знаючи, що Ви будете робити і яке кіно крутити, мені втрачати було нічого. Я Вам малювала по супромату конструкції, які неможливі до виконання. Ми придумали Вам сюрреалізм. Розмальовуючи картину, що загинуло б багато мирного населення, Ви хочете налякати людей, а я хотіла налякати Вас, я хотіла сколихнути Україну. Я хотіла, щоб Ви зрозуміли, що те, що Ви планували свого часу, щоб прийти до влади, можуть планувати проти Вас", – пояснила Савченко.

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"І доводячи постійно народ до цієї червоної лінії, про яку Ви кажете, Ви вже доводите народ просто до сказу. Вам можливі набагато яскравіші та ефектніші картини, якщо Ви не почнете врешті-решт виконувати свою роботу як генеральний прокурор для початку. Розкрийте ті злочини, які є", – закликала нардеп Луценка.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту. Вона також розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової. Савченко запевнила, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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