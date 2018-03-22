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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

"Я хотела напугать Вас": Савченко к Луценко

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Савченко обратился к Луценко
Савченко обратился к Луценко / Фото из открытых источников

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что готовила фейковый теракт в Верховной Раде, чтобы напугать украинских политиков и "всколыхнуть Украину". С этими словами политик обратилась к генпрокурору Юрию Луценко во время заседания регламентного комитета парламента, который должен рассмотреть представление на привлечение Савченко к ответственности.

"Зная, что Вы будете делать и какое кино крутить, мне терять было нечего. Я Вам рисовала по супромату конструкции, которые невозможны к исполнению. Мы придумали Вам сюрреализм. Разрисовывая картину, погибло бы много мирного населения, Вы хотите напугать людей, а я хотела напугать Вас, я хотела всколыхнуть Украины. Я хотела, чтобы Вы поняли, что то, что Вы планировали свое время, чтобы прийти к власти, могут планировать против Вас", – пояснила Савченко.

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"И доводя постоянно народ до этой красной линии, о которой Вы говорите, Вы уже доводите народ просто до сумашествия. Вам устроят гораздо более яркие и эффектные картины, если Вы не начнете наконец выполнять свою работу как генеральный прокурор для начала. Раскройте те преступления , которые есть", – призвала нардеп Луценко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта. Она также рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой. Савченко заверила, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Новости Украины Надежда Савченко Новости политики Верховная Рада Юрий Луценко ГПУ
Источник: 24 Канал
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