Я начала создавать сюрреализм, – Савченко о "спецоперации" против нее

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой и объяснила, откуда взялась информация про "минометом по куполу" Верховной Рады.

Об этом она рассказала во вторник, 20 марта, во время брифинга в парламенте.

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В частности, Савченко отметила, что во время последнего "заказа" из Администрации Президента на нее вышел некий "объект А", которого она пыталась "максимально к себе приблизить".

"Объекта А" было интересно фиксировать и записывать все, что я делаю, поэтому для этого я начала создавать сюрреализм. Он заключался в том, что не только, как Луценко рассказывал "гранатами в разные стороны" и "минометом по куполу". Я рассказывала все возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с "объектом А",

– рассказала нардеп.

По ее словам "объект А", также давал ей свои предложения.

"Кроме того, что уже рассказывал Луценко, от "объекта А" было еще предложение съездить на день рождения Турчинова, где собирается вся политическая верхушка и в такое сложное время для Украины очень пышно празднуют свои очередные праздники ... Мы разрабатывали схемы где, как и какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это "объект А" постоянно записывал на аппаратуру при нем, так называемый "глухой телефон", – уточнила депутат.

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Савченко также рассказала, что когда шутила в парламенте, "а не запустить ли сюда гранату", коллеги по Верховной Раде ей давали и другие советы – мол, лучше запустить газ в вентиляционную систему и сделать из сессионного зала своеобразную "газовую камеру".

"Объект А" все это фиксировал, чтобы составить всю эту политическую провокацию, которая произошла в данный момент".

Савченко вспомнила еще об "объекте Б", который был представителем волонтеров и помогал ей в освобождении пленных.

15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день появилась информация, что Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутата из помещения.