Я почала створювати сюрреалізм, – Савченко про "спецоперацію" проти неї

Народний депутат Надія Савченко розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової і пояснила, звідки взялась інформація про "мінометом по куполу" Верховної Ради.

Про це вона розповіла у вівторок, 20 березня, під час брифінгу у парламенті.

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Зокрема, Савченко зазначила, що під час останнього "замовлення" з Адміністрації Президента на неї вийшов певний "об’єкт А", якого вона намагалась "максимально до себе наблизити".

"Об’єкту А" було цікаво фіксувати і нотувати все, що я роблю, тому для цього я почала створювати сюрреалізм. Він полягав в тому, що не тільки, як Луценко розповідав "гранатами в різні боки" і "мінометом по куполу". Я розповідала всі можливі і неможливі операції, при цьому постійно радячись з "об’єктом А",

– розповіла нардеп.

За її словами "об’єкт А", також давав їй свої пропозиції.

"Крім того, що вже розповідав Луценко, від "об’єкта А" була ще пропозиція з’їздити на день народження до Турчинова, де збирається вся політична верхівка і в такий складний час для України дуже пишно святкують свої чергові свята… Ми розробляли схеми де, як і якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Все це "об’єкт А" постійно нотував на апаратуру при ньому, так званий "глухий телефон", – уточнила нардеп.

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Савченко також розповіла, що коли жартувала у парламенті, "а чи не запустити сюди гранату", колеги по Верховній Раді їй давали й інші поради – мовляв, краще запустити газ у вентиляційну систему і зробити з сесійної зали своєрідну "газову камеру".

"Об’єкт А" усе це фіксував, що скласти усю цю політичну провокацію, яка сталась на цей момент".

Савченко згадала ще про "об’єкта Б", який був представником волонтерів і допомагав їй у звільненні полонених.

15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня з'явилась інформація, що Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.