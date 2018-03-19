Савченко знялася у відео зі словами: "Що, вср*лися?"

Позафракційний нардеп Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді, знялася у відео, в якому потролила своїх колег.

Відповідний відеозапис у Facebook опублікувала Валерія Мураєва.

Так, спершу на відео на чорному тлі з'являється напис "Зала Верховної Ради" і зображення парламенту. Після цього в кадрі з'являється Савченко на тлі порожньої сесійної зали. Сувора народна обраниця вдягнена у чорне і склала руки одна на одну.

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Камера наближає обличчя Савченко і тоді вона каже: "Ба-бах! Що, вср*лися?".

Після цих слів знову з'являється чорне тло і напис: "Надія Савченко. Депутат від народу".

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.