15:27
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-9°C
-6°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -1°C -8°C
  • четвер
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Наявність зброї в Надії Савченко в Раді: в УДО зробили заяву

836 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

Співробітники Управління державної охорони (УДО) не мають права перевіряти особисті речі народних депутатів. Відтак охоронці парламенту не мають інформацію про те, що Надія Савченко на засідання Верховної Ради у четвер, 15 березня, прийшла зі зброєю.

Про це заявив начальник УДО Валерій Гелетей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Жоден військовослужбовець не повідомив мені про те, що він бачив гранати або якісь інші вибухонебезпечні пристрої", – сказав Гелетей журналістам.

Читайте також: Стало відомо, коли з Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість та затримати

Відповідаючи на уточнююче питання, чи мала при собі Надія Савченко в четвер нагородний пістолет, начальник УДО сказав: "Ми так вважаємо, що був нагородний пістолет, але ніхто його не бачив, і вона його не демонструвала, вона його не здавала перед тим, як зайти до Верховної Ради".

Гелетей нагадав, що існує постанова, яка забороняє проносити зброю до Верховної Ради і зобов'язує здавати його представникам УДО, однак механізму перевірки, якщо народний депутат занесе зброю, або якісь інші небезпечні предмети, не існує.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати і пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення. Тепер же народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Надія Савченко Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сьогодні, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 658
сьогодні, 14:01 "Пригоди" покійників в Україні: як насправді ховатимемо померлих?
Наталія Лебідь 1539
Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
сьогодні, 08:18 Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
11982
10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
сьогодні, 13:02 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
695
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 2010
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук