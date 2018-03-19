Наявність зброї в Надії Савченко в Раді: в УДО зробили заяву

Співробітники Управління державної охорони (УДО) не мають права перевіряти особисті речі народних депутатів. Відтак охоронці парламенту не мають інформацію про те, що Надія Савченко на засідання Верховної Ради у четвер, 15 березня, прийшла зі зброєю.

Про це заявив начальник УДО Валерій Гелетей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Жоден військовослужбовець не повідомив мені про те, що він бачив гранати або якісь інші вибухонебезпечні пристрої", – сказав Гелетей журналістам.

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Відповідаючи на уточнююче питання, чи мала при собі Надія Савченко в четвер нагородний пістолет, начальник УДО сказав: "Ми так вважаємо, що був нагородний пістолет, але ніхто його не бачив, і вона його не демонструвала, вона його не здавала перед тим, як зайти до Верховної Ради".

Гелетей нагадав, що існує постанова, яка забороняє проносити зброю до Верховної Ради і зобов'язує здавати його представникам УДО, однак механізму перевірки, якщо народний депутат занесе зброю, або якісь інші небезпечні предмети, не існує.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати і пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення. Тепер же народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки.