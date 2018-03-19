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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли з Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість та затримати

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Надія Савченко
Надія Савченко / Апостроф

У середу, 21 березня, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України розгляне три подання щодо нардепа Надії Савченко.

Це подання генпрокурора Юрія Луценка: "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни", "Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни". Відповідна інформація оприлюднена на сайті комітету.

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Розгляд подань відбудеться о 15:00 годині 21 березня.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Варто зазначити, що народні депутати готові підтримати зняття недоторканності з Надії Савченко.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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