Подання на арешт Надії Савченко, яку Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив в підготовці теракту і спробі захопити владу, вже у регламентному комітеті Верховної Ради. Депутати мають вирішити, чи рекомендувати позбавити свою колегу недоторканності, чи ні.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондент 24 Каналу Анастасія Кримова.

Дійсно, регламентний комітет має розглянути це подання, але спочатку Надія Савченко має 5 днів, аби дати свої пояснення. І потім протягом ще 20 днів, комітет має змогу розглядати це питання. Опісля питання вноситься "під купол", і тоді депутати голосують.

Ніхто з депутатів не бачив це подання. Для мене особисто неважливо, це Савченко або будь-яке інше прізвище. Важливо тільки те, що там зазначено,

– зазначив Георгій Логвинський, народний депутат від "Народного фронту".

Здебільшого, народні депутати готові підтримати зняття недоторканності з Надії Савченко та притягнення її до кримінальної відповідальності. "Рішення будемо приймати після ознайомлення під час розгляду регламентного комітету та виступу Генерального прокурора взагалі", –прокоментував Сергій Березенко, народний депутат від БПП.

Тож, імовірно, що голосування може відбутись вже наступного пленарного тижня, а саме – 21 березня, адже, як правило, регламентний комітет збирає засідання у середу.

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Також на регламентному комітеті обов'язково має прозвітувати Генпрокурор Юрій Луценко, аби пояснити чому саме він хоче зняти недоторканність з Надії Савченко, і довести, що в нього є достатньо доказів її провини.

Нагадаємо, Народна депутатка України Надія Савченко готова відмовитись від звання Героя України і віддати нагородну зірку президентові Петру Порошенку.