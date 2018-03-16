Представление на арест Надежды Савченко, которую Генпрокурор Юрий Луценко обвинил в подготовке теракта и попытке захватить власть, уже в регламентном комитете Верховной Рады. Депутаты должны решить, рекомендовать лишить свою коллегу неприкосновенности или нет.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала Анастасия Крымова.

Действительно, регламентный комитет должен рассмотреть это представление, но сначала Надежда Савченко имеет 5 дней, чтобы дать свои объяснения. И затем в течение еще 20 дней, комитет имеет возможность рассматривать этот вопрос. После вопрос вносится "под купол", и тогда депутаты голосуют.

Никто из депутатов не видел этого представления. Для меня лично неважно, Савченко или любое другое имя. Важно только то, что там указано,

– отметил Георгий Логвинский, народный депутат от "Народного фронта".

В основном, народные депутаты готовы поддержать снятие неприкосновенности с Надежды Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. "Решение будем принимать после ознакомления при рассмотрении регламентного комитета и выступления Генерального прокурора вообще", прокомментировал Сергей Березники, народный депутат от БПП.

Поэтому, вероятно, что голосование может состояться уже на следующей пленарной неделе, а именно – 21 марта, ведь, как правило, регламентный комитет собирает заседание в среду.

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Также на регламентном комитете обязательно должен отчитаться Генпрокурор Юрий Луценко, чтобы объяснить почему именно он хочет снять неприкосновенность с Надежды Савченко, и доказать, что у него есть достаточно доказательств его вины.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко готова отказаться от звания Героя Украины и отдать наградную звезду президенту Петру Порошенко.