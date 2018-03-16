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Я брошу в лицо президента эту звезду, – Савченко о предложении лишить ее звания Героя

1958 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / mundo.sputniknews.com

Народный депутат Украины Надежда Савченко готова отказаться от звания Героя Украины и отдать наградную звезду президенту Петру Порошенко.

Об этом она заявила в эфире канала "1+1".

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала (звезду Героя Украины – 24). Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", – отметила депутат.

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По словам Савченко, ветераны АТО массово возвращают власти свои награды. И она, возможно, не станет исключением. В эфире телеканала NewsOne она прокомментировала предложение Ляшко лишить ее звания Героя Украины.

Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду. Я не изменюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, наступит время, когда я брошу в лицо президента эту звезду,
– сказала Савченко.

Однако когда журналист у нее спросил, почему она взяла награду, депутат ответила: "Потому что не хотелось бросать в лицо".

Напомним, Петр Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины в 2015 году, когда еще летчица Надежда Савченко находилась в российской тюрьме. А в 2016 году после того, как ее обменяли на двух военных российского ГРУ, задержанных на Луганщине, президент наградил Савченко еще "звездой Героя Украины".

Инициатива лишить Савченко звание Героя возникла после того, как генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в зале Верховной Рады.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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