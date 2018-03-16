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"Обожглись все": Геращенко объяснила, почему ситуация с Савченко усложняет вопрос заложников

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Геращенко заявила, что из-за Савченко, вопрос заложников серьезно осложняется
Геращенко заявила, что из-за Савченко, вопрос заложников серьезно осложняется / Фото из открытых источников

У украинских партнеров уменьшается энтузиазм в помощи с заложниками из-за того, что после ситуации с Савченко тема политзаключенных начинает нивелироваться и дискредитироваться.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Как известно, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства того, что Савченко готовила теракт в Верховной Раде. Впоследствии нардеп-радикал Игорь Мосийчук сообщил, что она пронесла в парламент пистолет и ручную гранату, после чего ее вывели из сессионного зала парламента.

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"Несмотря на все, мы и в дальнейшем будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех. Но..., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения", – написала она.

По словам Геращенко, сейчас темы политзаключенных начинают дискредитироваться.

Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно,
– заявила политик.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что это наибольший вред, который можно нанести украинским заложникам.

Поэтому, по ее словам, у партнеров Украины уменьшается интерес к данному вопросу.

"Должны освобождать всех. Но энтузиазма у наших партнеров держать этот вопрос приоритетным – уменьшится. Потому что все мы обожглись", – добавила Геращенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко заложники Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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