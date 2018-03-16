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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

"Обпеклися всі": Геращенко пояснила, чому ситуація з Савченко ускладнює питання заручників

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Геращенко заявила, що через Савченко, питання заручників серйозно ускладнюється
Геращенко заявила, що через Савченко, питання заручників серйозно ускладнюється / Фото з відкритих джерел

В українських партнерів зменшується ентузіазм щодо допомоги із заручниками через те, що після ситуації з Савченко, тема політвязнів починає нівелюватися та дискредитуватися.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має беззаперечні докази того, що Савченко готувала теракт у Верховній Раді. Згодом, нардеп-радикал Ігор Мосійчук повідомив, що вона пронесла до Парламенту пістолет і ручну гранату, після чого її вивели з сесійної зали парламенту.

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"Попри все, ми й надалі будемо боротися за звільнення всіх заручників і політв'язнів. Серед них є різні люди . Як і серед родичів заручників, на жаль . Ми маємо звільнити всіх. Але ..., я навіть уявити не можу, як всі ці останні події вплинуть на наш діалог європейськими й американськими партнерами, на яких ми тиснемо щодо заручників, до яких апелюємо з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення", – написала вона.

За словами Геращенко, зараз теми політв'язнів починають дискредитуватися.

Відбувається нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів, драма українців в полоні перетворюється на фарс. Нам важче буде розповідати про героїв , й це страшно. Питання серйозно ускладнюється, для мене це очевидно,
– заявила політик.

Перший віце-спікер Верховної Ради наголосила, що це найбільша шкода, яку можна завдати українським заручникам.

Тому, за її словами, у партнерів України зменшується ентузіазм щодо даного питання.

"Маємо звільняти всіх. Але ентузіазму у наших партнерів тримати це питання пріорітетним – зменшиться. Бо всі ми обпеклися", – додала Геращенко.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Ірина Геращенко заручники
Джерело: 24 Канал
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