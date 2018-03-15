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Савченко пронесла в Раду гранату и пистолет, – нардеп

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Савченко принесла в Парламент оружие
Савченко принесла в Парламент оружие / Фото из открытых источников

Народный депутат Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду Украины пистолет и ручную гранату.

Об этом сообщили нардеп-радикал Игорь Мосийчук и журналист Сергей Иванов в Facebook.

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"Только Надежду Савченко вывели из сессионного зала парламента народные депутаты Высоцкий, Левус и Бондарь. При ней обнаружили пистолет и ручную гранату. Перед этим она вроде призвала к военному перевороту. Это не шутка", – написал журналист.

По словам Мосийчука, Савченко якобы хотела подорвать украинский парламент. Впоследствии, ее вывели из сессионного зала парламента народные депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондарь.

Напомним, внефракционному нардепу Надежде Савченко могут выдвинуть подозрение об участии в подготовке государственного переворота. На допросе в СБУ, куда депутата вызвали в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта, Савченко заявила, что "кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?".

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко Оружие Теракт Игорь Мосийчук
Источник: 24 Канал
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