Я кину в обличчя президента цю зірку, – Савченко щодо пропозиції позбавити її звання Героя

Народна депутатка України Надія Савченко готова відмовитись від звання Героя України і віддати нагородну зірку президентові Петру Порошенку.

Про це вона заявила в ефірі каналу "1+1".

"Якби я могла його зустріти, бажано де-небудь на вулиці, я б йому, звичайно, віддала (зірку Героя України – 24). Проблема у тому, що потрапити до президента не так легко і не кожен народний депутат туди вхожий", – зазначила депутатка.

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За словами Савченко, ветерани АТО масово повертають владі свої нагороди. І вона, можливо, не стане виключенням. В ефірі телеканалу NewsOne вона прокоментувала пропозицію Ляшка позбавити її звання Героя України.

Я народилася без зірки золотої й звання Героя. Я не змінилася, коли мені дали цю зірку. Я не змінюся, коли вона у мене буде чи не буде. Зараз йде дуже хороша акція – Героя України або будь-які інші нагороди від президента всі здають. Я думаю, настане той час, коли я кину в обличчя президента цю зірку,

– сказала Савченко.

Проте коли журналіст в неї спитався, чому вона взяла нагороду, депутатка відповіла: "Тому що не хотілося кидати в обличчя".

Нагадаємо, Петро Порошенко присвоїв Савченко звання Героя України у 2015 році, коли ще льотчиця Надія Савченко перебувала у російській в'язниці. А у 2016 році після того, як її обміняли на двох військових російського ГРУ, затриманих на Луганщині, президент нагородив Савченко ще "зіркою Героя України".



Ініціатива позбавити Савченко звання Героя виникла після того, як генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в плануванні теракту у залі Верховної Ради.