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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Олексій Чибісов

Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу

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Савченко у приємній для неї компанії терористів
Савченко у приємній для неї компанії терористів / currenttime.tv

Надія Савченко, безумовно, увійде в історію України як політв'язень Кремля, ідол нашого народу, який бореться за незалежність проти серйозного ворога, що прийшов вбивати та нищити. Однак при цьому нардепа пам'ятатимуть, як людину, що після полону фактично переметнулася на сторону окупантів. Навіть, якщо її причетність до спроби заколоту та підготовки терактів не доведуть.

Чесно кажучи, якщо відштовхуватись від того, що Савченко перевербували, проект політв'язниці можна вважати одним з найуспішніших для російських спецслужб після Майдану. Якщо до війни росіяни змогли перетягнути та перекупити безліч українських політичних топ-діячів, то після Революції гідності робити це стало трохи складніше. Савченко ж була ідеальним кандидатом для впровадження у якості агента. Її ідейність та вперта безпринциповість у поєднанні із недолугістю являли собою пластилін для шпигунів – вдале промивання мізків робить з такої людини робота, який не зупиниться не перед чим.

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Завдяки спробі Юлії Тимошенко хайпанути захоплена росіянами льотчиця очолила список "Батьківщини", що гарантувало їй місце у Верховній Раді. Більше того, для посилення перемовин з визволення політв'язня її зробили представником України у ПАСЄ. Після звільнення Савченко отримала доступ до державної таємниці. І не простої, а пов'язаної із обороною держави. Скільки даних за ці роки нардеп могла передати ворогові, навіть здогадуватися не хочеться.

Майже одразу після прогулянки босоніж по "Борисполю" Савченко почала діяти, і явно не на користь України. Її розмови про необхідність переговорів із терористами фактично були спробою легалізувати "ДНР" та "ЛНР" як сторони конфлікту, звільняючи Росію від відповідальності. Більше того, нардеп була першою офіційною особою, яка сіла за один стіл із бойовиками-маріонетками Кремля. Проте, як не старалися росіяни в такий спосіб легалізувати термін "громадянська війна", не вийшло.

Втім, після цього Савченко в один голос із медведчуковським ставлеником Рубаном почали розганяти фейкову інфу про зривання Україною обміну полоненими. Сама ж нардеп при цьому оперувала списками захоплених бойовиками людей, які вони самі їй надали. Розповідала про те, як потрібно видати терористам зеків, що взагалі не причетні до участі у війни.

А після цього Герой закріпилася у ефірах проросійського NewOne, де продовжила нести антиукраїнську ахінею.

Взагалі то до поїздок Савченко на окуповану частину Донбасу дуже багато питань. Ну от як людина, яку захоплювали у полон, може знову поїхати до своїх кривдників? Задля визволення таких саме бранців? Без питань, але ж при цьому Надію бачили у кабаках Донецька разом із Захарченком та іншими терористами. Кажуть, навіть танцпол підривала під час цього "свята". А її пострілушки на полігоні взагалі тягнуть на те, що зробив Порєченков. Тільки із актором все зрозуміло, він звичайний російський злочинець, що підтримував війну із самого її початку. Тут же – народний депутат, яка розповідає про "нормальних пацанів".

Давайте ще раз: Савченко називала вбивць українців "нормальними людьми", тих самих, що вбивали полонених, знущалися над мирними жінками та дітьми. Жах.

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Кількість поїздок нардепа на Донбас точно не відома, але була вона у Донецьку й за кілька місяців до того, як СБУ взяла Рубана із арсеналом зброї. Словом, казати про її зв'язки із терористами можна напевно. Не відомо тільки, наскільки вони глибокі.

Серед учасників операції з вивезення зброї – помічник нардепа Савченко. Чи не забагато співпадінь?

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Надія Савченко Публікації Володимир Рубан Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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