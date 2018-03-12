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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Олексій Чибісов

Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом

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Рубан може відсидіти за всіх
Рубан може відсидіти за всіх / 24 Канал

Володимир Рубан – відомий проросійський діяч-перебіжчик. Ще у 2013-му році він активно та без сорому топив за антиєвропейський курс України у якості партнера кума Путіна Віктора Медведчука.

Як один з лідерів "Українського вибору", Рубан зробив багато чого для руйнування нашої держави – поширював пропагандистські матеріали для дітей, організовував конференції на всілякі теми про "братні народи", тощо. Але у 2013-му, тримаючи носа за вітром, він прослизнув до активістів Революції гідності, та намагався створити собі імідж порядної людини. Вдалося, як і багатьом іншим псевдогероям, які примазалися до чужих досягнень. Саме під час Майдану Рубан вийшов на Руслану, та цей контакт йому знадобився через кілька років.

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На самому початку війни, як тільки у терористів з'явилися перші заручники, "Офіцерський корпус" почав свою роботу. Самопроголошений генерал безперешкодно катався до Захарченка та його поплічників, перетирав із ФСБшниками та вирішував задачі, які перед ним ставив Медведчук. Казати, що до цього причетний Путін, чи не треба?

Для Росії робота Рубана була надважливою, оскільки після провалу бліцкригу українська контррозвідка миттєво почала протидіяти шпіонській агентурі, то ж була потреба у новій. При цьому героїв, які пройшли крізь катування та полон, шанували та допомагали їм займати високі посади.

Паралельно із цим, звісно, "генералові" довелося витягнути з полону певну кількість справжніх патріотів, які не зрадили Батьківщину, але то скоріше для відводу очей, щоб не задавали зайвих питань. Саме для звільнення "кіборга" Андрія Гречаного – "Рахмана" – із Рубаном до Донецька поїхав волонтер Олексій Мочанов. Точніше, останній сам так думав, а фактично його просто використали в інформаційній війні.

Під "слово офіцерів" курляйтер та "міністр оборони" "динири" катали блогера Донецьком та пригощали у дорогих ресторанах. На гроші окупанта, у віджатих закладах. Чи можна цілуватись із ворогом заради звільнення хоча б одного бійця? Питання просте та складне водночас.

Інший момент у тому, що коли Мочанов спілкувався із, як він виразився, "жорсткими та простими мужиками", від його поведінки нічого не залежало, бо за столом сиділи лише пішаки. Питання визволення "Рахмана" було вирішене у Кремлі, а у шахтарській столиці проходила лише інформаційна показуха. У підсумку, шайка Медведчука попіарился на участі відомої людини у своїх місіях, мовляв, бачите, якщо він із нами, то ми хороші, за Україну боремося. Ціною тому було звільнення легендарного "кіборга". По тій самій схемі возили й Руслану.

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А далі була наступна, хитріша комбінація: Путін відпускає завербованого Героя України Надію Савченко, яка починає одразу ж активно працювати на РФ. Не знаю, що там робили із вже діючим нардепом у Кремлі, але питань дуже багато. Є інформація про те, що Савченко взагалі опинилася у списках "Батьківщини" не випадково – ЮВТ теж так чи інакше пов'язана із московською владою. Так чи інакше, парламентарій почала діяти спільно із Рубаном – кататися до Донецька, їсти у тих самих віджатих ресторанах та навіть постріляла на полігоні із ворогом. Як і Мочанов, вона почала ретранслювати байки про "нормальних пацанів".

"Генерала" затримували разом із Надюхою у минулому році, допитували, що взагалі за фігня коїться? Але реально взяти за дупи не захотіли – не було команди, лише заборонили проїзд через КПВВ. Свої численні поїздки до терористів Рубан нахабно пояснив необхідністю догляду за квартирою тещі.

І саме з лютого почалося найцікавіше. Попри офіційну заборону людина Медведчука багато разів каталася до бойовиків! Питання допуску вирішувалося так банально, що аж гидко – підкупом. За гроші автівку "офіцера" не перевіряли, а самому діячеві безперешкодно давали працювати. Але відстежували його кожен крок. Разом із лідером "Офіцерського корпусу" зброю перевозив вже звільнений заднім числом помічник Савченко (а чи не знала про це пані Надія?)

І взяти вирішили не тоді, коли нахабність стала ну просто неймовірною, бо інакше вивезення меблів із тоннами боєприпасів навіть не назвеш, а коли це стало вигідно для Порошенка. Могли б просто затримувати виконавців-найманців перед самими терактами.

Команда з верху на затримання Рубана надійшла тільки для того, щоб зняти тиск з влади. Президента знову почали всерйоз критикувати через дії Медведчука в Україні, то ж кумові Путіна довелося передати привіт в таким спосіб.

І, можна не сумніватися, найближчим часом нікого із серйозних фігур не затримають. Вслід за Рубаном можуть піти виконавці запланованих терактів. Ну, можливо, до Савченко дотягнуться. Самого "генерала" закриють досить показово, принаймні, на кілька років, як Єфремова. Треба ж хоч когось зробити цапом-відбувайлом, щоб показати народові, як все добре працює у державі. Але Медведчук залишиться недоторканим. Сподіваюсь, не надовго.

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Публікації Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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