Як Рубан зірвав обмін полоненими на Донбасі: відомий переговірник озвучив деталі

У серпні 2015 року керівник Центру звільнення полонених при "Офіцерському корпусі" Володимир Рубан зірвав запланований обмін полоненими. Тоді планувалося обміняти 13 українських заручників на 13 бойовиків.

Про це заявив відомий переговірник, офіцер-афганець Василь Ковальчук, повідомляє Kp.ua.

"У нас було все узгоджено – з Генеральною прокуратурою, СБУ, Верховним судом. Ми міняли членів банди Боксера – грабіжників з Маріуполя – на наших хлопців, яким загрожував розстріл", – розповів про обмін Ковальчук.

Читайте також: Луценко заявив, що має відео зустрічі Рубана з Захарченком, на якій планували теракт

Ми вже приїхали вночі на КПП, чекали, але обмін не відбувся. А через кілька днів Рубан зробив свій "12 на 12". З першого списку в ньому залишилося тільки 6 осіб, інші були не бійцями, а випадковими людьми, один навіть не захотів їхати в Україну,

– зазначив переговірник.

Ковальчук запевнив, що плани не здійснилися тому, що з сімей членів банди Боксера, за розповідями їх рідних, вимагали гроші, якими нібито потім поділилися з високо посадовцем СБУ.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.