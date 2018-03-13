Луценко заявив, що має відео зустрічі Рубана з Захарченком, на якій планували теракт

ГПУ має аудіо-і відеодокази того, що керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан контактував з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.

Про це повідомляє DT.ua.

"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан. Далі, все бачили його затримання. при цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичний акт", – розповів Луцнеко.

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Він зауважив, що зараз представники профільного інституту СБУ проводять екпертизу відео- та аудіозаписів у цій справі. За його словами, всі докази та матеріали щодо справи Рубана будуть оприлюднені вже після завершення слідства.

"Те, що я знаю з матеріалів слідства – трупів могло бути сотні. Я знайомий з матеріалами слідства. Можу вам сказати, що все дуже серйозно. У нас є дуже серйозні докази, що мова йшла про підготовку реального теракту, в тому числі – з мінометами, автоматами і гранатами", – заявив Луценко.

Нагадаємо, вранці 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі, за кермом якого був Рубан, знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати.