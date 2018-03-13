Росія підіймає політичні ставки, – експерт про можливі теракти в Києві

Володимир Рубан, якого затримали з арсеналом зброї при перетині лінії розмежування з ОРДЛО, вочевидь, має зв’язки з терористами і Росією. Питання, чи дійсно він планував теракти проти Порошенка? І чи планувалися інші терористичні операції?

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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З одного боку, говорить експерт, у ситуації із затриманням Рубана є момент, що в українців мало довіри до тих, хто розповідає про всі ці терористичні загрози. Але з точки зору логіки нинішніх подій і процесів це затримання не дивує.

Росія підіймає політичні ставки. З цим треба боротися, і цього треба остерігатися. На жаль, чотири роки війни змусили і населення, і владу, і політиків розслабитися. Але війна може бути в Києві в будь-який день. І не треба до цього ставитися буденно,

– підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, вранці 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі, за кермом якого був Рубан, знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати.

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Як переконує слідство, Рубан планував влаштувати теракти в центрі Києва, атакувавши Верховну Раду під час того, коли там перебуватиме Президент України Петро Порошенко. Як переконує сам Рубан, він просто сів за кермо автомобіля, про що його попросив офіцер із позивним "Кедр", а от звідки в цьому автомобілі з'явилось стільки зброї – Рубан не знає.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.