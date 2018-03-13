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Россия поднимает политические ставки, – эксперт о возможных терактах в Киеве

580 Читати новину українською
Украинцам угрожают теракты
Украинцам угрожают теракты / Радио Свобода

Владимир Рубан, которого задержали с арсеналом оружия при пересечении линии разграничения с ОРДЛО, очевидно, имеет связи с террористами и Россией. Вопрос, действительно ли он планировал теракты против Порошенко? И планировались ли другие террористические операции?

Об этом сайту "24" рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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С одной стороны, говорит эксперт, в ситуации с задержанием Рубана есть момент, что у украинцев мало доверия к тем, кто рассказывает обо всех этих террористических угрозах. Но с точки зрения логики нынешних событий и процессов это задержание не удивляет.

Россия поднимает политические ставки. С этим надо бороться, и этого надо остерегаться. К сожалению, четыре года войны заставили и население, и власть, и политиков расслабиться. Но война может быть в Киеве в любой день. И не надо к этому относиться обыденно,
– подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, утром 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе, за рулем которого был Рубан, нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты.

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Как утверждает следствие, Рубан планировал устроить теракты в центре Киева, атаковав Верховную Раду во время того, когда там будет находиться Президент Украины Петр Порошенко. Как утверждает сам Рубан, он просто сел за руль автомобиля, о чем его попросил офицер с позывным "Кедр", а вот откуда в этом автомобиле появилось столько оружия – Рубан не знает.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Рубан Теракт
Источник: 24 Канал
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