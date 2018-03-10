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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Рубан за деньги из России печатал и распространял в Украине пропаганду, — СБУ

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Рубан за деньги из России печатал и распространял в Украине пропаганду
Рубан за деньги из России печатал и распространял в Украине пропаганду / СБУ

Руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан в 2004-2005 годах создал ряд издательских и полиграфических предприятий, которые за спонсорские средства из России выдавали пророссийские агитационные материалы.

Об этом сообщается в информационных слайдах, опубликованных на Facebook-странице СБУ.

Так, согласно информации украинской спецслужбы, Рубан создал мощную издательско-полиграфическую группу с большим ресурсом, в которую вошли ООО "Издательство "Киевская Русь "(2004), ООО "Журнал "Радуга" (2004), ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" (2005), ООО "Рекламное агентство "Нестор", ООО "Открытый русский университет им. М, И. Костомарова" (2008), ООО "Редакция детского журнала "Соняшник" (2008).

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Російська пропаганда

Рубан выдавал российскую пропаганду

Эти предприятия существовали за счет российских грантов от правительства Москвы, "Россотрудничества", фондов им. Ельцина и Долгорукого, а соучредителем "русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.Н. Ельцина" Александр Дроздов.

По данным СБУ, спонсорские средства Рубану поступали от двух российских офицеров спецслужб — бывшего работника МИД СССР, а затем заместителя председателя "Россотрудничества" Георгия Мурадова, который на сегодня является "заместителем" в русском оккупационном правительстве Крыма, а также от Дроздова, который ранее официально работал во внешней разведке КГБ СССР.

Полученные средства Рубан тратил на издание и распространение периодики, учебников и литературы о величии России и ее президента Владимира Путина.

В 2013 году Рубан начал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Последний, как известно, является членом Трехсторонней контактной группы в Минске и кумом Путина. В этой организации Рубан продвигал идеи федерализации Украины, вступления в Таможенный союз и отказа от евроинтеграции. Отмечается, что с началом Революции Достоинства Рубан осуждал Евромайдан.

"Нет соглашению об ассоциации с Европейским Союзом... Нельзя допустить разрыва отношений с Россией", — писал тогда Рубан.

Докази членства Рубана в

СБУ представила доказательства того, что Рубан был членом "Украинского выбора"

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В СБУ сообщили о пробах скрыть связь Рубана с "Украинским выбором". Для этого информация о персональном участии Рубана в деятельности организации была удалена из соответствующего медиа-ресурса. Однако эти данные сохранились в кэшированных версиях и восстановлены через возможности веб-архивов.

Рубан брав участь у проектах

Рубан был участником проекта "Украинская федерация"

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Новости России Владимир Рубан СБУ Российская пропаганда Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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