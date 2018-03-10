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Рубан за гроші з Росії друкував і розповсюджував в Україні пропаганду: СБУ показала докази

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Рубан за гроші з Росії друкував і розповсюджував в Україні пропаганду
Рубан за гроші з Росії друкував і розповсюджував в Україні пропаганду / СБУ

Керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у 2004-2005 роках створив низку видавничих та поліграфічних підприємств, які за спонсорські кошти з Росії видавали проросійські агітаційні матеріали.

Про це повідомляється в інформаційних слайдах, опублікованих на Facebook-сторінці СБУ.

Так, згідно з інформацією української спецслужби, Рубан створив потужну видавничо-поліграфічну групу із великим ресурсов, до якої увійшли ТОВ "Видавництво "Київська Русь" (2004), ТОВ "Журнал "Радуга" (2004), ТОВ "Поліграфічний центр "Київська Русь" (2005), ТОВ "Рекламне агентство "Нестор", ТОВ "Відкритий руський університет ім. М,І. Костомарова" (2008), ТОВ "Редакція дитячого журналу "Соняшник" (2008).

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Російська пропаганда
Рубан видавав російську пропаганду

Ці підприємства існували за рахунок російських грантів від уряду Москви, "Росспівробітництва", фондів ім. Єльцина та Долгорукого, а співзасновником "руського університету" був директор московського центру "Президентський фонд Б.М. Єльцина" Олександр Дроздов.

За даними СБУ, спонсорські кошти Рубану надходили від двох російських офіцерів спецслужб – колишнього працівника МЗС СРСР, а згодом заступника голови "Росспівробітництва" Георгія Мурадова, який на сьогодні є "заступником" у російському окупаційному уряді Криму, а також від Дроздова, який раніше офіційно працював у зовнішній розвідці КДБ СРСР.

Отримані кошти Рубан витрачав на видання та поширення періодики, підручників та літератури про велич Росії та її президента Володимира Путіна.

У 2013 році Рубан почав працювати в організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Останній, як відомо, є членом Тристоронньої контактної групи в Мінську та кумом Путіна. В цій організації Рубан просував ідеї федералізації України, вступу до Митного союзу та відмови від євроінтеграції. Зазначається, що з початком Революції Гідності Рубан засуджував Євромайдан.

"Ні угоді про асоціацію з Європейським Союзом... Не можна допустити розриву стосунків з Росією", – писав тоді Рубан.

Докази членства Рубана в
СБУ представила докази того, що Рубан був членом "Українського вибору"

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В СБУ повідомили про проби приховати зв'язок Рубана з "Українським вибором". Задля цього інформація щодо персональної участі Рубана в діяльності організації була видалена з відповідного медіа-ресурсу. Проте ці дані збереглися в кешованих версіях та відновлені через можливості веб-архівів.

Рубан брав участь у проектах
Рубан був учасником проекту "Українська федерація"

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Новини Росії СБУ Володимир Рубан Російська пропаганда Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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