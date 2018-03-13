Луценко заявил, что имеет видео встречи Рубана с Захарченко, на которой планировали теракт

ГПУ имеет аудио- и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

Об этом сообщает DT.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию "ДНР" , затем автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания. при этом у нас есть доказательства того, это изложено в аудио, о том, что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт", – рассказал Луцнеко.

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Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экспертизу видео- и аудиозаписей в этом деле. По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.

"То, что я знаю из материалов следствия – трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе – с минометами, автоматами и гранатами", – заявил Луценко.

Напомним, утром 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе, за рулем которого был Рубан, нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты.