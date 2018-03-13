10:50
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
  • пятница
    2°C -3°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Луценко заявил, что имеет видео встречи Рубана с Захарченко, на которой планировали теракт

304 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / 24 Канал

ГПУ имеет аудио- и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

Об этом сообщает DT.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию "ДНР" , затем автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания. при этом у нас есть доказательства того, это изложено в аудио, о том, что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт", – рассказал Луцнеко.

Читайте также: Россия поднимает политические ставки, – эксперт о возможных терактах в Киеве

Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экспертизу видео- и аудиозаписей в этом деле. По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.

"То, что я знаю из материалов следствия – трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе – с минометами, автоматами и гранатами", – заявил Луценко.

Напомним, утром 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе, за рулем которого был Рубан, нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Рубан ГПУ Юрий Луценко Теракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
сегодня, 10:00 Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
Тетяна Мартинюк 224
Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом
сегодня, 08:43 Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом "Темные времена" и историей Уинстона Черчилля
Юрій Бутусов 834
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 08:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
747
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
12 марта, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 1283
12 марта, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 945
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук