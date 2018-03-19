Стало известно когда с Надежды Савченко могут снять депутатскую неприкосновенность и задержать

В среду, 21 марта, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит три представления относительно нардепа Надежды Савченко.

Это представления генпрокурора Юрия Луценко: "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко", "О предоставлении согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко". Соответствующая информация обнародована на сайте комитета.

Читайте также: Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля

Рассмотрение представлений состоится в 15:00 21 марта.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.



Стоит отметить, что народные депутаты готовы поддержать снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.