Наличие оружия у Надежды Савченко в Раде: в УГО сделали заявление

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не имеют права проверять личные вещи народных депутатов. Потому охранники парламента не имеют информации о том, что Надежда Савченко на заседание Верховной Рады в четверг, 15 марта, пришла с оружием.

Об этом заявил начальник УГО Валерий Гелетей, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ни один военнослужащий не сообщил мне о том, что он видел гранаты или какие-то другие взрывоопасные устройства", – сказал Гелетей журналистам.

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Отвечая на уточняющий вопрос, имела ли при себе Надежда Савченко в четверг наградный пистолет, начальник УГО сказал: "Мы так считаем, что был наградный пистолет, но никто его не видел, и она его не демонстрировала, она его не сдавала перед тем, как зайти в Верховную Раду".

Гелетей напомнил, что существует постановление, которое запрещает проносить оружие в Верховную Раду и обязывает сдавать его представителям УГО, однако механизма проверки, если народный депутат занесет оружие или какие то другие опасные предметы, не существует.

Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутата из помещения. Теперь же народных депутатов планируют впускать в здание парламента только через рамки.