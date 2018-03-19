15:48
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Наличие оружия у Надежды Савченко в Раде: в УГО сделали заявление

802 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не имеют права проверять личные вещи народных депутатов. Потому охранники парламента не имеют информации о том, что Надежда Савченко на заседание Верховной Рады в четверг, 15 марта, пришла с оружием.

Об этом заявил начальник УГО Валерий Гелетей, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ни один военнослужащий не сообщил мне о том, что он видел гранаты или какие-то другие взрывоопасные устройства", – сказал Гелетей журналистам.

Читайте также: Стало известно, когда с Надежды Савченко могут снять депутатскую неприкосновенность и задержать

Отвечая на уточняющий вопрос, имела ли при себе Надежда Савченко в четверг наградный пистолет, начальник УГО сказал: "Мы так считаем, что был наградный пистолет, но никто его не видел, и она его не демонстрировала, она его не сдавала перед тем, как зайти в Верховную Раду".

Гелетей напомнил, что существует постановление, которое запрещает проносить оружие в Верховную Раду и обязывает сдавать его представителям УГО, однако механизма проверки, если народный депутат занесет оружие или какие то другие опасные предметы, не существует.

Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутата из помещения. Теперь же народных депутатов планируют впускать в здание парламента только через рамки.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1013
сегодня, 14:01 "Приключения" покойников в Украине: как на самом деле будем хоронить умерших?
Наталія Лебідь 723
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9803
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня, 13:02 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
340
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 2099
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук