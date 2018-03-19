Народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки

Законопроект, який регулює порядок доступу громадян до парламенту вже внесли до Верховної Ради. Авторами законопроекту виступили лідери фракцій.

Відповідний проект закону з'явився на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Порошенко вніс до Ради терміновий законопроект

Один із авторів, нардеп Сергій Соболєв в коментарі Українській правді розповів, що такий законопроект є "світовою практикою".

Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів,

– сказав він.

За словами Соболєва, якщо така зброя є, депутат має залишити її в сейфах, які будуть розміщені біля входів.

Якщо ж рамка покаже, що депутат має при собі зброю, Сергій Соболєв зазначив, що його не пропустять – доступ буде заборонений.

Він додав, що те саме стосуватиметься охоронців депутата.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати і пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення.