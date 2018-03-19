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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки

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Народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки
Народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки / фото з відкритих джерел

Законопроект, який регулює порядок доступу громадян до парламенту вже внесли до Верховної Ради. Авторами законопроекту виступили лідери фракцій.

Відповідний проект закону з'явився на сайті Верховної Ради.

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Один із авторів, нардеп Сергій Соболєв в коментарі Українській правді розповів, що такий законопроект є "світовою практикою".

Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів,
– сказав він.

За словами Соболєва, якщо така зброя є, депутат має залишити її в сейфах, які будуть розміщені біля входів.

Якщо ж рамка покаже, що депутат має при собі зброю, Сергій Соболєв зазначив, що його не пропустять – доступ буде заборонений.

Він додав, що те саме стосуватиметься охоронців депутата.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати і пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Надія Савченко Законодавство
Джерело: 24 Канал
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