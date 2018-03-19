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Народных депутатов планируют пускать в здание парламента только через рамки

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Народных депутатов планируют пускать в здание парламента только через рамки
Народных депутатов планируют пускать в здание парламента только через рамки / Фото из открытых источников

Законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент уже внесен в Верховную Раду. Авторами законопроекта выступили лидеры фракций.

Соответствующий проект закона появился на сайте Верховной Рады.

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Один из авторов, нардеп Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".

Этот законопроект узаконивает прохождение через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если в депутат имеет оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов,
— сказал он.

По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить его в сейфах, которые будут размещены у входов.

Если же рамка покажет, что депутат имеет при себе оружие, Сергей Соболев отметил, что его не пропустят — доступ будет запрещен.

Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.

Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутатку из помещения.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко Законодательство
Источник: 24 Канал
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