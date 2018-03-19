Савченко снялась в видео со словами: "Что, уср*лись?"

Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде, снялась в видео, в котором потролила своих коллег.

Соответствующую видеозапись в Facebook опубликовала Валерия Мураева.

Так, сначала на видео на черном фоне появляется надпись "Зал Верховной Рады" и изображение парламента. После этого в кадре появляется Савченко на фоне пустого сессионного зала. Суровая народная избранница одета в черное и сложила руки одна на другой.

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Камера приближает лицо Савченко и тогда она говорит: "Ба-бах! Что, уср*лись?".

После этих слов снова появляется черный фон и надпись: "Надежда Савченко. Депутат от народа".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутата из помещения.