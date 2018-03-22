Савченко обратилась к Луценко: "Я абсолютно психически здоровый человек"

Внефракционный нардеп Надежда Савченко обратилась к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением о том, что она является психически здоровым человеком. Об этом нардеп сказала 22 марта во время заседания регламентного комитета парламента, который должен рассмотреть представление на привлечение Савченко к ответственности.

Отметим, ранее беспокойство психическим состоянием Савченко выразила народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая.

"То, что вы говорите "психически больная", вы знаете, пытались не раз это доказать. Но не забывайте, что я до этого 10 лет служила в Вооруженных силах Украины, причем в авиации. Я подвергалась проверке каждые полгода", – отметила Савченко .

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"И любой институт, любая Ваша проверка покажет Вам, что я абсолютно психически здоровый человек, чего не скажешь о каждом народного депутата в сессионном зале", – добавила политик.

Почему такой резонанс вокруг Надежды Савченко? На 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.



15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. В то же время ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.



Сама Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".