10:46
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Савченко звернулася до Луценка: "Я абсолютно психічно здорова людина"

713 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з вільних мереж

Позафракційний нардеп Надія Савченко звернулася до генпрокурора Юрія Луценка із заявою про те, що вона є психічно здоровою людиною. Про це нардеп сказала 22 березня під час засідання регламентного комітету парламенту, який повинен розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

Зазначимо, раніше занепокоєння психічним станом Савченко висловила народний депутат від партії "Об'єднання Самопоміч" Вікторія Войціцька.

"Те, що ви говорите "психічнохвора", ви знаєте, намагалися не раз це довести. Але не забувайте, що я до того 10 років служила в Збройних силах України, при чому в авіації. Я піддавалася перевірці кожних півроку", – зазначила Савченко.

Читайте також: Ситуація із Савченко – тиск Порошенка на Медведчука, – експерт

"І будь-який інститут, будь-яка Ваша перевірка покаже Вам, що я абсолютно психічно здорова людина, чого не скажете про кожного народного депутата у сесійній залі", – додала політик.

Чому такий резонанс навколо Надії Савченко? На 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

Сама Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 890
Як позбутися
сьогодні, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 845
Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
сьогодні, 10:16 Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
351
Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
сьогодні, 09:39 Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
2253
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 березня, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 2126
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук