Савченко звернулася до Луценка: "Я абсолютно психічно здорова людина"

Позафракційний нардеп Надія Савченко звернулася до генпрокурора Юрія Луценка із заявою про те, що вона є психічно здоровою людиною. Про це нардеп сказала 22 березня під час засідання регламентного комітету парламенту, який повинен розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

Зазначимо, раніше занепокоєння психічним станом Савченко висловила народний депутат від партії "Об'єднання Самопоміч" Вікторія Войціцька.

"Те, що ви говорите "психічнохвора", ви знаєте, намагалися не раз це довести. Але не забувайте, що я до того 10 років служила в Збройних силах України, при чому в авіації. Я піддавалася перевірці кожних півроку", – зазначила Савченко.

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"І будь-який інститут, будь-яка Ваша перевірка покаже Вам, що я абсолютно психічно здорова людина, чого не скажете про кожного народного депутата у сесійній залі", – додала політик.

Чому такий резонанс навколо Надії Савченко? На 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.



15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.



Сама Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".