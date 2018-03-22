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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Ситуація із Савченко – тиск Порошенка на Медведчука, – експерт

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Порошенко не задоволений тим, що говорить Медведчук Путіну?
Порошенко не задоволений тим, що говорить Медведчук Путіну? / Україна молода

Історія з Савченко може бути пов'язана з конфліктом з Медведчуком, який повністю монополізував особисті контакти Порошенка і Путіна. Таким чином Медведчука хочуть поставити на місце.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За його словами, Порошенку дуже не подобається, що Медведчук став перепоною між ним і Путіним. Тому що Порошенко не знає, як передаються його слова Путіну. Як вважає експерт, Медведчук отримав свої економічні переваги в Україні, завдяки маніпуляціям: він говорить одне в Москві, а в Києві – інше. Тому звинувачення в спробі держперевороту Рубана і Савченко – перш за все тиск на Медведчука.

Як тільки слідчі після зняття з Савченко депутатської недоторканності отримають її в своє розпорядження, то кожні 20 хвилин задаватимуть контрольне питання: чи знаєте ви Медведчука, і яке його справжнє прізвище в Москві? Це може бути пов'язано з американською грою. У Медведчука є власність в Європі, а що зараз відбувається з власністю росіян в Британії? А для США Медведчук не відрізняється від росіян. На нього може тиснути Захід, і він веде свою гру,
– вважає Віктор Небоженко.

При цьому, на переконання політолога, суд не зможе закінчити ні одну справу проти Савченко, тому що кожен раз вона буде змінювати свідчення.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі. Вона зізналася, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди. Вона розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової.

Хто такий Володимир Рубан? Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Хто такий Віктор Медведчук? Нині лідер ГО "Український вибір", представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську. Кум російського президента Путіна. Раніше був главою адміністрації президента Леоніда Кучми. За не офіційними даними, сприяв звільненню Надії Савченко з російської в’язниці.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Володимир Путін Петро Порошенко Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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