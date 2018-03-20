Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду

У вівторок, 20 березня, на брифінгу позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди.

"Ніколи в житті не допускала навіть в думці і не допущу, що Раду можна підірвати так, щоб загинули невинні разом з винними. Так може діяти лише влада, яка прийшла на крові Майдану", – сказала Савченко.

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"Ніколи в житті не вибухнула б у Верховній Раді жодна граната, якби там була хоч одна невинна душа", – додала нардеп.

Савченко також наголосила, що коли інші народні депутати дізналися про чутки про наявність у неї зброї, то у них з'явився "страх в очах".

Нагадаємо, 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня з'явилась інформація, що Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.