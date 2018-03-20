16:35
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Савченко розповіла, скільки разів після полону була у Росії

455 Читать новость на русском
Надія Савченко під час поїздки у Росію
Надія Савченко під час поїздки у Росію / Getty images

Позафракційний народний депутат Надія Савченко розповіла, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу.

Про це вона розповіла під час брифінгу у Верховній Раді, спростовуючи інформацію нібито про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі.

Читайте також: Я почала створювати сюрреалізм, – Савченко про "спецоперацію" проти неї

Савченко каже, що після звільнення з полону у Росії була лише один раз.

Я не їжджу в Росію! По добрій волі я їздила туди тільки раз на суд Карпюка і Клиха (українські в’язні, засуджені у Росії, – ред.),
– зазначила нардеп.

Вона також уточнила, що на окуповані території Донбасу їздила всього два рази.

"Перший раз, щоб запустити верифікацію, побачити полонених і виявити їх, другий раз, щоб попередити їх про їхнє звільнення і що звільнені будуть не всі. Мені треба було попередити хлопців, щоб потім вони не накладали на себе руки і щоб у них не було депресій", – пояснила депутатка.

15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня з'явилась інформація, що Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Могла бы военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сьогодні, 16:00 Могла бы военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 342
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сьогодні, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 766
Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
сьогодні, 16:21 Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
320
Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
сьогодні, 15:53 Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
728
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сьогодні, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 1056
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук