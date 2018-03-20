Савченко розповіла, скільки разів після полону була у Росії

Позафракційний народний депутат Надія Савченко розповіла, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу.

Про це вона розповіла під час брифінгу у Верховній Раді, спростовуючи інформацію нібито про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі.

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Савченко каже, що після звільнення з полону у Росії була лише один раз.

Я не їжджу в Росію! По добрій волі я їздила туди тільки раз на суд Карпюка і Клиха (українські в’язні, засуджені у Росії, – ред.),

– зазначила нардеп.

Вона також уточнила, що на окуповані території Донбасу їздила всього два рази.

"Перший раз, щоб запустити верифікацію, побачити полонених і виявити їх, другий раз, щоб попередити їх про їхнє звільнення і що звільнені будуть не всі. Мені треба було попередити хлопців, щоб потім вони не накладали на себе руки і щоб у них не було депресій", – пояснила депутатка.

15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня з'явилась інформація, що Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.