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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Савченко рассказала, сколько раз после плена была в России

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty images

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом она рассказала во время брифинга в Верховной Раде, опровергая информацию якобы о готовящемся теракте в Верховной Раде и в правительственном квартале.

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Савченко говорит, что после освобождения из плена в России была только один раз.

Я не езжу в Россию! По доброй воле я ездила туда только раз на суд Карпюка и Клыха (украинские заключенные, осужденные в России, – ред.),
– отметила нардеп.

Она также уточнила, что на оккупированные территории Донбасса ездила всего два раза.

"Первый раз, чтобы запустить верификацию, увидеть пленных и найти их, второй раз, чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все. Мне надо было предупредить ребят, чтобы потом они не кончали жизнь самоубиством и чтобы у них не было депрессий ", – объяснила депутат.

15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день появилась информация, что Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутата из помещения.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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