Оприлюднено подання ГПУ про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності

У четвер, 22 березня, відбудеться засідання комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, на якому буде розглянути подання генпрокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Надії Савченко.

Народний депутат Антон Геращенко опублікував подання генпрокурора «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни». Воно датовано 15 березням та на 18 сторінках.

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У документі вказано, що Савченко при невстановлених обставинах познайомилася з керівником Всеукраїнської громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, який був знайомий з керівниками терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченко та Олександром Тимофєєвим.

"Будучи радикально налаштованої особистістю, незадоволеною соціально-економічним становищем в Україні і діями керівників центральних органів державної влади, маючи явну неповагу до президента України, до Верховної Ради та уряду України, розділяючи погляди керівників терористичних організацій" ДНР "щодо насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, ... в невстановлений час, але не пізніше 20.11.2017, в невстановленому місці Савченко Н.В. вступила в змову з Рубаном В.В., Захарченком О.В., Тимофєєвим О.Ю. та іншими невстановленими особами... задля вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні", – йдеться в документі.

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В поданні зазначається, що співучасники вирішили реалізувати своєї задум шляхом здійснення теракту та посяганні на життя державних та громадських діячів, для чого склали поетапний план дій.

Згідно з текстом, теракт передбачав застосування зброї, вчинення вибухів та інших дій, небезпечних для життя і здоров'я людей з метою залякування населення.

Під час перебування президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабінету Міністрів, державних і громадських діячів на засіданні Верховної Ради, з використанням мінометів, гранатометів і вогнепальної зброї здійснити обстріл будівель в" урядовому кварталі "Києва... Одночасно з цим, з використанням гранат здійснити вибухи всередині будівлі Верховної Ради, а з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв вбити вищевказаних державних діячів, які будуть присутні на засіданні Верховної Ради, а також здійснити вбивство співробітників правоохоронних органів, які будуть здійснювати дії з припинення терористичного акту,

– йдеться в поданні.

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Крім того, за даними правоохоронців, зловмисники планували в нічний час здійснити збройне захоплення будівлі парламенту, "чим перешкодити діяльності Верховної Ради".

"У той же час з використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухових пристроїв здійснити збройні напади на житло та транспортні засоби державних діячів та керівників політичних партій, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова та інших з метою протиправного позбавлення їх життя", – наголошується в поданні.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.