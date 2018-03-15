Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?

Минулого тижня українські спецслужби затримали керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з арсеналом зброї. За версією слідства, Рубан планував низку терактів у Києві. Одним із співучасників Рубана слідство вважає одіозного нардепа Надію Савченко.

Про деталі можливого замаху на перших осіб держави і спроби держперевороту – в матеріалі сайту "24".

Рубан, ватажок "ДНР" Захарченко і Кремль

Вранці 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі, за кермом якого був Рубан, знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Все це було в меблях, які він нібито перевозив. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка.

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За словами генпрокурора Юрія Луценка, Рубан мав тісні контакти з ватажком терористів Захарченком. Зокрема, є аудіо- і відеодокази. Якби план вдався, сказав Луценко, то трупів було б сотні.

Як зазначив нардеп Ігор Мосійчук, Рубан не просто віз із "ДНР" арсенал зброї для реалізації такого злочинного наміру, а й вів перемовини з низкою українських вояків які мали на його думку стати його виконавцями Він припускає, що саме деякі з бійців і "здали" Рубана СБУ.



Без вказівки Путіна Захарченко не зробить і кроку

Рубану оголосили про підозру в спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці. Водночас Рубан все заперечує і стверджує, що нічого не знав про зброю. Просто віз меблі сім'ї переселенців.

Рубана тісно пов’язують із кумом Путіна – нині представником України в Тристоронній контактній групі в Мінську Медведчуком. Тому цілком логічно, що теракти планувалися з вказівки Кремля.

Савченко – з колишньої бранки Кремля в агенти ФСБ

Надія Савченко – колишня політична бранка Кремля, яку після двох років утримування в російській в’язниці в 2016 році обміняли на двох офіцерів ГРУ РФ – Александрова і Єрофеєва. Савченко – народний депутат (була обрана за списками ВО Батьківщина, зараз позафракційна) і позиціонує себе активісткою зі звільнення полонених українців.



Савченко давно підозрюють у співпраці з Кремлем

Савченко відома тим, що тісно контактує з бойовиками, зокрема і з Захарченком. Вона за власної ініціативи не раз була на окупованих територіях і зустрічалася з українськими військовополоненими. Її теж тісно пов’язують з Медведчуком, який сприяв її обміну на російських офіцерів. Колишній віце-прем'єр Олег Рибачук заявив, що в поверненні Надії Савченко в Україну були задіяні Володимир Рубан і Віктор Медведчук. На суді щодо Рубана Савченко заявила, що "щиро поважає офіцера Рубана за все, що він зробив в цій війні для України, для українців та їхнього звільнення". Крім того, один з поплічників Рубана – Мєзенцєв – є помічником Савченко.

ЗМІ неодноразово писали про те, що Савченко, перебуваючи в російській в’язниці, була завербована ФСБ. Особливо така підозра посилилася після того, як вона оприлюднила список полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців. Цей список був некоректним, але головне – невідомо, хто надав його Савченко.

Луценко вимагатиме зняття недоторканності із Савченко

12 березня СБУ викликала Савченко на допит у справі Рубана, але вона не прийшла, тому що була за кордоном нібито на міжнародній конференції в ПАРЄ. Хоча, як зазначив Луценко, не була уповноважена на участь.

14 березня Савченко повернулася до України.

15 березня Савченко прибула до управління Служби безпеки в Києві. Перед допитом вона провела прес-брифінг, під час якого заявила, що поважає Рубана за ту роботу, яку він проводив на фронті. Також Савченко заявила про намір взяти Рубана на поруки.



Луценко викриває вже не тільки корупціонерів, а й агентів Кремля

Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді 15 березня заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

Натомість Савченко стверджує, що навіть якщо Рубан справді причетний до того арсеналу зброї, то це була важлива операція для того, щоб довести, що все-таки російська зброя є на сході України. Також вона заявила, що під час візиту до Страсбургу отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії, запланованих на 18 березня. Савченко звернулася з проханням до президента Росії Володимира Путіна відпустити всіх українців, які утримуються у в’язницях окупованих територій і Російської Федерації.

А згодом Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні! Що ж, як далі розгортатиметься ситуація, побачимо вже незабаром.