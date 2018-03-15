Савченко заявила, що українські військові користуються російською зброєю

Народний депутат Надія Савченко переконує, що є спеціальні військові операції, в яких потрібно використовувати зброю, яка б доводила, що вона постачається з Росії. Крім того, за її словами, українські військові використовують російську зброю у тилу ворога, аби їх не викрили.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

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За її словами, зараз відбувається злив країни з середини, і дуже часто відбувається злив Кремлю.

Зокрема, народна обраниця підкреслила, що є спеціальні військові операції, в яких потрібно використовувати зброю, яка б доводила, що вона постачається з Росії.

Як переконує Савченко, це ж стосується операцій в тилу ворога, де російська зброя є потрібною українським військовим, аби їх не викрили, але водночас парламентарка додала, що є в Україні структури, які перешкоджають цій діяльності військових.

"На жаль, влада не гордує нічим, особливо якщо десь бачать, що волонтери знають правду: свідків треба знищувати", — переконує в вона.

Крім того, Савченко вкотре торкнулась питання повалення української влади.

"А тепер, українці, задайте собі питання: хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх "майданах". Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду? Країні потрібна "тотальна зміна політичної системи", — заявила герой України.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.