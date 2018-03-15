21:58
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Савченко заявила, що українські військові користуються російською зброєю

2421 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Народний депутат Надія Савченко переконує, що є спеціальні військові операції, в яких потрібно використовувати зброю, яка б доводила, що вона постачається з Росії. Крім того, за її словами, українські військові використовують російську зброю у тилу ворога, аби їх не викрили.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

Читайте також: Савченко знищують дві речі, – Фейгін

За її словами, зараз відбувається злив країни з середини, і дуже часто відбувається злив Кремлю.

Зокрема, народна обраниця підкреслила, що є спеціальні військові операції, в яких потрібно використовувати зброю, яка б доводила, що вона постачається з Росії.

Як переконує Савченко, це ж стосується операцій в тилу ворога, де російська зброя є потрібною українським військовим, аби їх не викрили, але водночас парламентарка додала, що є в Україні структури, які перешкоджають цій діяльності військових.

"На жаль, влада не гордує нічим, особливо якщо десь бачать, що волонтери знають правду: свідків треба знищувати", — переконує в вона.

Крім того, Савченко вкотре торкнулась питання повалення української влади.

"А тепер, українці, задайте собі питання: хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх "майданах". Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду? Країні потрібна "тотальна зміна політичної системи", — заявила герой України.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.

Теги: Надія Савченко Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1125
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 858
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6165
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 465
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5084
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук