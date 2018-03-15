Савченко заявила, что украинские военные пользуются российским оружием

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что есть специальные военные операции, в которых нужно использовать оружие, которое бы доказывало, что оно поставляется из России. Кроме того, по ее словам, украинские военные используют российское оружие в тылу врага, чтобы их не разоблачили.

Об этом она рассказала во время брифинга.

Читайте также: Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин

По ее словам, сейчас происходит слив страны изнутри, и очень часто происходит слив Кремлю.

В частности, народная избранница подчеркнула, что есть специальные военные операции, в которых нужно использовать оружие, которое бы доказывало, что оно поставляется из России.

Как утверждает Савченко, это касается операций в тылу врага, где российское оружие является нужным украинским военным, чтобы их не разоблачили, но одновременно парламентарий добавила, что есть в Украине структуры, которые препятствуют этой деятельности военных.

"К сожалению, власть не пренебрегает ничем, особенно если где-то видят, что волонтеры знают правду: свидетелей надо уничтожать", – убеждает в большинстве.

Кроме того, Савченко в который раз коснулась вопроса свержения украинской власти.

"А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех "майданах". Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Стране нужна "тотальная смена политической системы", – заявила герой Украины.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.