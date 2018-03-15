Госпереворот в Украине: кто главные подозреваемые и какие есть доказательства?

На прошлой неделе украинские спецслужбы задержали руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом оружия. По версии следствия, Рубан планировал ряд терактов в Киеве. Одним из соучастников Рубана следствие считает одиозного нардепа Надежду Савченко.

О деталях возможного покушения на первых лиц государства и попытке госпереворота – в материале сайта "24".

Рубан, главарь "ДНР" Захарченко и Кремль

Утром 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе, за рулем которого был Рубан, нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Все это было в мебели, которую он якобы перевозил. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко.

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, Рубан имел тесные контакты с главарем террористов Захарченко. В частности, есть аудио- и видеодоказательства. Если бы план удался, сказал Луценко, то трупов было бы сотни.

Как отметил нардеп Игорь Мосийчук, Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал оружия для реализации такого преступного умысла, но и вел переговоры с рядом украинских воинов которые должны были по его мнению стать его исполнителями Он предполагает, что именно некоторые из бойцов и "сдали" Рубана СБУ.

Без указания Путина Захарченко не сделает и шага

Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке ареста Януковича и взяли под стражу на 2 месяца. В то же время Рубан все отрицает и утверждает, что ничего не знал об оружии. Просто вез мебель семьи переселенцев.

Рубана тесно связывают с кумом Путина – ныне представителем Украины в Трехстороннеий контактной группе в Минске Медведчуком. Поэтому вполне логично, что теракты планировались по указанию Кремля.

Савченко – из бывшей пленницы Кремля в агенты ФСБ

Надежда Савченко – бывшая политическая пленница Кремля, которую после двух лет содержания в российской тюрьме в 2016 году обменяли на двух офицеров ГРУ РФ – Александрова и Ерофеева. Савченко – народный депутат (была выбрана по спискам ВО Батькивщина сейчас внефракционный) и позиционирует себя активисткой по освобождению пленных украинцев.

Савченко давно подозревают в сотрудничестве с Кремлем

Савченко известна тем, что тесно контактирует с боевиками, в том числе и с Захарченко. Она по собственной инициативе не раз была на оккупированных территориях и встречалась с украинскими военнопленными. Ее тоже тесно связывают с Медведчуком, который способствовал ее обмену на российских офицеров. Бывший вице-премьер Олег Рыбачук заявил, что в возвращении Надежды Савченко в Украине были задействованы Владимир Рубан и Виктор Медведчук. На суде по Рубану Савченко заявила, что "искренне уважает офицера Рубана за то, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев и их освобождения". Кроме того, один из соратников Рубана – Мезенцев – является помощником Савченко.

СМИ неоднократно писали о том, что Савченко, находясь в российской тюрьме, была завербована ФСБ. Особенно такое подозрение усилилась после того, как она опубликовала список пленных и пропавших без вести на территории Донбасса украинцев. Этот список был некорректным, но главное – неизвестно, кто предоставил его Савченко.

Луценко требует снятия неприкосновенности с Савченко

12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана, но она не пришла, потому что была за границей якобы на международной конференции в ПАСЕ. Хотя, как отметил Луценко, не была уполномочена на участие.

14 марта Савченко вернулась в Украину.

15 марта Савченко прибыла в управление Службы безопасности в Киеве. Перед допросом она провела пресс-брифинг, во время которого заявила, что уважает Рубана за ту работу, которую он проводил на фронте. Также Савченко заявила о намерении взять Рубана на поруки.

Луценко разоблачает уже не только коррупционеров, но и агентов Кремля

Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде 15 марта заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

Зато Савченко утверждает, что даже если Рубан действительно причастен к арсеналу оружия, то это была важная операция для того, чтобы доказать, что все-таки российское оружие есть на востоке Украины. Также она заявила, что во время визита в Страсбург получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России, запланированных на 18 марта. Савченко обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину отпустить всех украинский, содержащихся в тюрьмах оккупированных территорий Российской Федерации.

А потом Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине! Что ж, как дальше будет разворачиваться ситуация, увидим уже скоро.