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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Не просто вез арсенал оружия: Мосийчук рассказал, какие теракты готовил Рубан

1568 Читати новину українською
Владимир Рубан
Владимир Рубан / Фото из открытых источников

Украинские спецслужбы расследуют как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду, при чем их готовили в то время, когда там были высшие должностные лица государства.

Об этом заявил украинский нардеп Игорь Мосийчук, ссылаясь на источники в спецслужбах.

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"Задержанный переговорщик Рубан не просто вез из "ДНР" с арсенал оружия для реализации такого преступного умысла, но и вел переговоры с рядом украинских воинов которые должны были по его мнению стать его исполнителями", – рассказал Мосийчук.

Он также добавил, что ему не известно, задержали ли спецслужбы сообщников Рубана, в частности тех, которых он подговаривал стать исполнителями. Однако, Мосийчук предполагает, что именно некоторые из бойцов и "сдали" Рубана СБУ.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженного захвата Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Верховная Рада Игорь Мосийчук
Источник: 24 Канал
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