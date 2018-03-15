Я уважаю Рубана за ту работу, которую он проводил на фронте, – Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко 15 марта прибыла в управление Службы безопасности в Киеве. Перед допросом Надежда Савченко провела пресс-брифинг, во время которого заявила, что уважает Владимира Рубана за ту работу, которую он проводил на фронте.

Я уважаю Владимира Рубана за ту работу, которую он проводил на фронте ... Очень жаль, что у нас идет война спецслужб – на самом деле это "слив" страны изнутри,

– заявила Савченко.

Также Савченко заявила о намерении принять Рубана на поруки.

"Я буду брать Рубана на поруки", – сказала Савченко.

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И добавила: "Кто не думал сорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что живем в 37 году, в сталинских временах, когда это является преступлением? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях ходит информация, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И я верю, что это правда".

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. 14 марта Савченко вернулась в Украину.

Вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубаную объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.