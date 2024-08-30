Президент отметил, что сейчас в Харькове на месте работают все необходимые экстренные службы, которые помогают пострадавшим и ликвидируют последствия российского удара. На фоне этого глава государства также обратился к нашим партнерам.

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Что сказал Зеленский об ударе россиян по Харькову

Украинский президент отметил, что российский удар по Харькову был просто атакой по людям, по обычным домам. Зеленский поблагодарил всех, кто прямо сейчас помогает спасению жизней и вовлечен в спасательную операцию в городе.

Этот удар – российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется,

– сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что Украине нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор.

"Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите", – отметил Зеленский.

Президент также сказал, что нашему государству нужны дальнобойные возможности, а также выполнение договоренностей по ПВО. Ведь от этого зависит спасение жизней.

Кроме того, Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела Харькова. На кадрах можно увидеть, как горят машины, квартиры в многоэтажке, кричат люди, а также слышны звуки машин экстренных служб.

Зеленский показал последствия российского удара по Харькову / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

К слову, во время российской атаки в Харькове прозвучало аж 4 взрыва. Городской глава Игорь Терехов отметил, что российские захватчики ударили по центральной части города.