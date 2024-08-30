По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову КАБами. Есть также разрушения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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В Харькове есть погибшие и раненые

Российские захватчики цинично ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались разные районы города и, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Так, в Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Погибла – девочка. Еще минимум 3 человека в этом районе ранены.

В Индустриальном районе Россия ударила по многоэтажке. Авиабомба попала в подъезд 12-этажного дома. В этом районе известно о 3 погибших и 5 пострадавших.

Олег Синегубов сообщил, что в целом в результате обстрела Харькова по состоянию на 16:14 пострадали 28 человек. Сейчас медики работают на месте атак.

Что известно об обстреле Харькова

В 14:54 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в городе прогремела серия мощных взрывов. Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили, что в разных районах Харькова исчез свет.

Известно, что взрывы прогремели в разных районах Харькова, повреждены многоэтажку, гражданскую инфраструктуру и образовательное учреждение.