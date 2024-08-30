По предварительной информации, оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами. Местные власти призвали харьковчан оставаться в безопасных местах, ведь враг продолжает атаковать, передает 24 Канал.

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Россия атаковала Харьков

В Харьковской области в 14:54 объявили воздушную тревогу. Уже в 15:18 городской голова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове.

Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!

– говорится в сообщении.

В период с 15:18 до 15:27 в Харькове прозвучало 4 мощных взрыва. Впоследствии Терехов добавил, что российские захватчики ударили по центральной части города.

Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре,

– сообщил Терехов.

Сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Мэр Харькова призвал местных жителей оставаться в укрытиях, ведь российские захватчики продолжают бить КАБами.

Корреспонденты Суспильного сообщили, что после взрывов в некоторых районах Харькова пропал свет.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, есть попадания по гражданской инфраструктуре в городе Харьков и Чугуев. По состоянию на 15:32 информация о пострадавших не поступала.

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов повреждено образовательное учреждение в Харькове.