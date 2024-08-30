За попередньою інформацією, окупанти завдають ударів керованими авіабомбами. Місцева влада закликала харків'ян залишатися у безпечних місцях, адже ворог продовжує атакувати, передає 24 Канал.

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Росія атакувала Харків

У Харківській області о 14:54 оголосили повітряну тривогу. Вже о 15:18 міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові.

Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!

– мовиться у повідомленні.

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У період з 15:18 до 15:27 у Харкові пролунало 4 потужних вибухи. Згодом Терехов додав, що російські загарбники вдарили по центральній частині міста.

Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі,

– повідомив Терехов.

Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Мер Харкова закликав місцевих жителів залишатися в укриттях, адже російські загарбники продовжують бити КАБами.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що після вибухів у деяких районах Харкова зникло світло.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. Станом на 15:32 інформація про постраждалих не надходила.

У Харкові пошкоджено будинки й освітній заклад

Синєгубов повідомив, що унаслідок російських обстрілів пошкоджено освітню установу у Харкові.

Мер Харкова додав, що в Індустріальному районі міста є влучання в 12-поверховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа та є часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.

Окрім того, є попередня інформація про влучання й у Немишлянському районі.

Що стосується влучання в центрі міста, то інформація про постраждалих не надходила, а наслідки атаки уточнюються.