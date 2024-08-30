За попередньою інформацією, окупанти завдають ударів керованими авіабомбами. Місцева влада закликала харків'ян залишатися у безпечних місцях, адже ворог продовжує атакувати, передає 24 Канал.
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Росія атакувала Харків
У Харківській області о 14:54 оголосили повітряну тривогу. Вже о 15:18 міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові.
Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!
– мовиться у повідомленні.
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У період з 15:18 до 15:27 у Харкові пролунало 4 потужних вибухи. Згодом Терехов додав, що російські загарбники вдарили по центральній частині міста.
Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі,
– повідомив Терехов.
Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Мер Харкова закликав місцевих жителів залишатися в укриттях, адже російські загарбники продовжують бити КАБами.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що після вибухів у деяких районах Харкова зникло світло.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. Станом на 15:32 інформація про постраждалих не надходила.
У Харкові пошкоджено будинки й освітній заклад
Синєгубов повідомив, що унаслідок російських обстрілів пошкоджено освітню установу у Харкові.
Мер Харкова додав, що в Індустріальному районі міста є влучання в 12-поверховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа та є часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.
Окрім того, є попередня інформація про влучання й у Немишлянському районі.
Що стосується влучання в центрі міста, то інформація про постраждалих не надходила, а наслідки атаки уточнюються.